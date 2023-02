Grieben - Ein Auto ist am Sonntagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Grieben im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) mit einem Regionalzug zusammengeprallt. Der Fahrer des Wagens sei ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam. Wie schwer die Verletzungen waren, konnte er zunächst nicht sagen. Erkenntnisse, dass auch Fahrgäste im Zug Verletzungen erlitten, lagen ihm nicht vor.

Da der Zug nicht mehr weiterfahren konnte, wurden Busse organisiert. Das Auto, in dem sich laut Polizei auch zwei Hunde befanden, habe sich überschlagen. Die Ursache für den Unfall sei noch nicht bekannt. Die Zugstrecke wurde gesperrt. In Grieben war es in der Vergangenheit öfter zu schweren Unfällen am unbeschrankten Bahnübergang gekommen.