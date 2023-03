Berlin - Ein Auto in Berlin-Tempelhof ist mutmaßlich angezündet worden. Wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte, stand das Auto in der Gontermannstraße in der Nacht zu Freitag in Flammen. Laut Feuerwehr brannte es komplett aus. Ein weiteres Auto habe den Angaben der Polizei zufolge einen Schaden durch die Hitze davongetragen. Es gab demnach keine Verletzten. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittle das Bundeskriminalamt.