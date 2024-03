Halle - In Halle ist am Freitagabend ein Toter aus einem in die Saale gerollten Auto geborgen worden. Dies teilte die Rettungsleitstelle in Halle am späten Abend auf Nachfrage mit. Das Auto war aus bislang unbekannter Ursache an der Röpziger Brücke in den Fluss gerollt und gesunken. Die Feuerwehr und die Wasserwacht waren seit dem Nachmittag im Einsatz. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Zur Identität des Toten war zunächst nichts bekannt.