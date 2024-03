Auto rollt in Halle in die Saale und sinkt: Bergungsarbeiten

Halle - Ein Auto ist in Halle nahe der Röpziger Brücke in die Saale gerollt und gesunken. Ob sich ein Mensch in dem Wagen befindet, sei bislang unklar, teilte die Feuerwehr am späten Freitagnachmittag mit. Die Feuerwehr und die Wasserwacht seien seit etwa 14.30 Uhr im Einsatz. Das Auto wurde lokalisiert und müsse nun geborgen werden. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Warum das Auto in den Fluss geriet, war zunächst unklar. Den Hinweis bekam die Feuerwehr von der Polizei.