Einsatzkräften fällt bei einer Kontrolle in der Nacht ein Wagen mit lauten Motorengeräuschen auf. Ein Polizist zückt die Anhaltekelle - und wenig später muss er sein Leben retten.

Berlin - Mit einem Sprung zur Seite hat sich ein Polizist bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Berlin vor einem Auto gerettet, das direkt auf ihn zugerast ist.

Der Wagen sei am frühen Donnerstagmorgen in Oberschöneweide wegen lauter Motorengeräusch aufgefallen, teilte die Polizei mit. Deswegen sei der mit einer Warnweste bekleidete Beamte mit einer Anhaltekelle in der Hand auf die Fahrbahn getreten. „Die Person, die das Auto fuhr, verlangsamte zunächst die Geschwindigkeit, drückte jedoch plötzlich aufs Gas und fuhr frontal auf den Polizisten zu“, hieß es weiter.

Die Einsatzkräfte hätten den Wagen dann durch Oberschöneweide verfolgt. Die Person am Steuer verstieß den Angaben zufolge auf der Flucht gegen mehrere Verkehrsregeln: Sie fuhr teils ohne Licht und auch über eine rote Ampel. Schließlich stoppte der Wagen und der Fahrer oder die Fahrerin entkam unerkannt zu Fuß. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Einsatzkräfte das Auto.