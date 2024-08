Dörverden - Bei einem schweren Unfall in Dörverden im Landkreis Verden ist ein 25 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. In der Nacht zum Samstag sei der Mann mit seinem Wagen in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dann rammte das Auto einen Baum. Der 25-Jährige erlitt wegen der Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen, er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.