Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Diepholz - Ein 22-Jähriger Autofahrer ist mit seinem Auto im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der im Wagen eingeklemmte Mann konnte zwar noch aus dem Fahrzeug befreit werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle in Scholen-Anstedt.

Der junge Mann war am späten Montagnachmittag mit seinem Auto auf der L341 unterwegs gewesen. Laut Zeugenaussagen soll er zunächst mit hoher Geschwindigkeit ein vor ihm fahrendes Auto überholt haben. Dann sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Die Wucht des Aufpralls sei so stark gewesen, dass sein Fahrzeug weit auf einen Acker geschleudert worden sei. Auch der Motorblock sei aus dem Fahrzeug gerissen worden. Die Landesstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.