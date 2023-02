Berlin - In Berlin-Schöneberg ist ein Mann nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in mehrere Autos gekracht, in ein Mehrfamilienhaus geflohen und schließlich gegen erheblichen Widerstand festgenommen worden. Bei dem Unfall erlitt der Mann demnach unter anderem schwere Kopfverletzungen.

Der 32-Jährige sei am späten Dienstagabend in der Martin-Luther-Straße in drei geparkte und zwei fahrende Autos hineingefahren, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht vor der Polizei soll der Mann eine Haustür und eine Wohnungstür beschädigt haben. Bei seiner Festnahme sei auch ein Polizeibeamter leicht verletzt worden, hieß es weiter.

Nach den Angaben vom Mittwoch fanden die Beamten einen Baseballschläger und eine vierstellige Summe Bargeld im Auto des 32-Jährigen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung habe man außerdem eine größere Menge Drogen entdeckt.