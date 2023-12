Zwenkau - Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto in Zwenkau (Landkreis Leipzig) gegen einen Baum geprallt. Er und vier weitere Insassen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kam das Auto in einer Linkskurve am Mittwochabend von der Straße ab. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die genaue Ursache sowie die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar. Wie alt die Insassen sind, ist den Angaben zufolge ebenfalls unbekannt.