Neumark/Zwickau - Ein jugendlicher Mopedfahrer ist in Neumark im Vogtland beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 17-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 62-Jähriger mit Auto und Anhänger ein Grundstück verlassen auf sich auf der Straße in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei prallte er mit dem Mopedfahrer zusammen, der dort unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro.