Hamburg - Nach einem Verkehrsunfall in Hamburg ist eine schwangere Frau am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autofahrerin kam mit ihrem Wagen im Stadtteil Billstedt von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie stark sie dabei verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ihr Beifahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.