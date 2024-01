Aue-Bad Schlema - Ein Autofahrer ist in Aue-Bad Schlema mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt und dabei leicht verletzt worden. In der Nacht zu Dienstag sei der 24 Jahre alter Autofahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Lößnitzer Straße abgekommen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge ist das Auto zunächst gegen einen Zaun und dann gegen eine Hauswand gekracht. Laut der Polizei ist bei dem Unfall ein Sachschaden von circa 35.000 Euro entstanden. Zuerst berichtet hat „TAG24“.