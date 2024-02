Ein Auto kommt in Annaberg-Buchholz von der Straße ab. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Annaberg-Buchholz - Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) ums Leben gekommen. Der Mann kam in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle, wie die Polizei mitteilte. Demnach rollte das Auto ein paar Meter zurück und blieb auf der Fahrbahn stehen. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie es hieß.