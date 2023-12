Ziegenrück - Vier Insassen eines Autos sind bei einer Kollision mit einem Baum in der Nähe von Ziegenrück (Saale-Orla-Kreis) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 18 Jahre alte Fahrer kam am Dienstagnachmittag nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach prallte der Wagen gegen einen Baum und landete im Straßengraben auf dem Dach. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Seine drei Mitfahrer, zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren, wurden leicht verletzt. Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung des Fahrers ergaben sich laut Polizei nicht.