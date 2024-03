Waltershausen - Vier Jugendliche sind bei einem Autounfall nahe Waltershausen (Landkreis Gotha) schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahrer sei am Freitag mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte ein Sprecher in der Nacht zum Samstag mit. Rettungskräfte brachten den Fahrer und die drei weiteren Insassen im Alter von 18 und 16 Jahren demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge vorerst nicht. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.