Auto prallt gegen Baum und brennt aus: Eine Person stirbt

Kräfte der Feuerwehr stehen neben einem ausgebrannten Autowrack an einem Baum am Straßenrand.

Hünxe/dpa - Bei einem Autounfall in Hünxe (Kreis Wesel) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen sei die Person am frühen Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Nordrhein-Westfalen mit. Das Auto brannte den Angaben nach komplett aus. Die Identität des Opfers war zunächst unklar.