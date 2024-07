Am frühen Morgen kommt ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Unfall hat schlimme Folgen.

Rhauderfehn - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Rhauderfehn im Landkreis Leer gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 25-Jährige kam den ersten Erkenntnissen der Polizei nach aus ungeklärten Ursachen in einer Rechtskurve mit dem Auto nach links von der Straße ab. Dort prallte der Wagen gegen den Baum.

Der Fahrer wurde laut Polizei bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am frühen Morgen an der Unfallstelle starb. Die Straße war für die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.