Hornburg - Ein 31-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum bei Hornburg (Landkreis Wolfenbüttel) geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am frühen Mittwochmorgen mit dem Wagen von der Straße abgekommen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Stamm des Baumes abgebrochen und mit dem Auto mitgeschleudert worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.