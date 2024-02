Ein Auto steht nach einem Unfall schwer beschädigt an einem Baum an einer Landstraße. Eine 95 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag bei dem Autounfall nahe Kremmen (Landkreis Oberhavel) ums Leben gekommen.

Kremmen - Eine 95 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall nahe Kremmen im brandenburgischen Landkreis Oberhavel ums Leben gekommen. Das Auto, in dem sie als Beifahrerin saß, prallte gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die 95-Jährige wurde laut dem Sprecher aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Die 89 Jahre alte Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten sie aus dem Fahrzeug. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.