Auto prallt gegen Baum: 86-Jährige stirbt am Unfallort

Zschorlau - Eine 86-Jährige ist bei einem Autounfall im Erzgebirgskreis gestorben. Das Auto eines 82 Jahre alten Fahrers sei auf der Staatsstraße 274 bei Zschorlau aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer und eine 77 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die 86 Jahre alte Mitfahrerin starb noch am Unfallort.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Demnach war die Staatsstraße für etwa fünf Stunden im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.