Hartenstein - Eine 64-Jährige ist im Ortsteil Zschocken in Hartenstein (Landkreis Zwickau) mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam die Frau zuvor am Montagnachmittag in einer Rechtskurve von der Hauptstraße ab. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Warum die 64-Jährige mit dem Auto von der Straße abkam, ist laut Polizei noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 18 000 Euro. Das Auto war den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund von ausgelaufenem Betriebsmittel wurde die Straße für Reinigungsarbeiten nach dem Unfall für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.