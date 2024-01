Hirschstein - Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und an den Folgen des Verkehrsunfalls gestorben. Am Dienstagabend sei der Wagen aus bislang ungeklärten Gründen bei Hirschstein (Landkreis Meißen) nach rechts von der Staatsstraße abgekommen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle.