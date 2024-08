Am Morgen gerät ein Kleinwagen plötzlich in den Gegenverkehr. Den Frontalcrash mit einem Laster überlebt der Fahrer nicht. Seine Beifahrerin kämpft um ihr Leben.

Auto prallt auf Lkw - Mann tot, Beifahrerin in Lebensgefahr

Ottersberg - Bei einem frontalen Zusammenprall eines Kleinwagens mit einem Lastwagen im Landkreis Verden ist der Autofahrer gestorben. Seine Beifahrerin wurde unter akuter Lebensgefahr in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der Kleinwagen auf der Landstraße 154 zwischen Ottersberg und Quelkhorn in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort auf den Lastzug geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto nach Angaben eines Polizeisprechers zurückgeschleudert und kollidierte noch mit einem nachfolgenden Auto. Der 42-jährige Lkw-Fahrer und der 55 Jahre alte Fahrer des anderen Autos erlitten Schocks.

Angaben zur Identität der beiden Kleinwagen-Insassen konnte die Polizei zunächst nicht machen. Für die Bergung des Lkw mit einem Kran sollte die Landstraße am Dienstag noch bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.