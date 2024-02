Berlin - Autofahrer müssen am Montagmorgen nach einem Unfall mit Stau auf der A111 rechnen. Ein Auto war in der Nacht zu Montag in Berlin-Charlottenburg auf der A111 stadteinwärts von der Straße abgekommen und gegen einen Pfosten geprallt, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Zwei Männer im Alter von 44 und 47 Jahren wurden dabei schwer verletzt, wie es hieß. Eine dritte Person soll demnach ebenfalls im Auto gewesen sein, allerdings sei deren Identität noch unklar. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Die Ausfahrt Heckerdamm und der Tunnel Flughafen Tegel wurden gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf X, vormals Twitter, mitteilte. Autofahrer stehen demnach im Stau und mehrere Buslinien in Charlottenburg werden umgeleitet. Auf der Gegenrichtung der A111 stadtauswärts habe es einen weiteren Unfall gegeben, wie die VIZ erklärte. Details dazu gab es zunächst nicht.