Heilbad Heiligenstadt/Nordhausen - Ein Autofahrer hat am Sportplatz in Heilbad Heiligenstadt (Eichsfeld) seinen Wagen verlassen - ohne diesen offensichtlich richtig zu sichern. Das Auto des 57-Jährigen machte sich selbstständig, rollte einen Hang hinunter und durchbrach ein Geländer, wie die Polizei in Nordhausen am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr musste bei dem Vorfall am Montag das Auto bergen und ausgelaufenes Benzin binden. Der Mann war an einem Sportplatz aus dem Wagen gestiegen, um rasch eine Notdurft zu verrichten, hieß es.