Eine Autofahrerin übersieht auf einer Kreuzung ein anderes Fahrzeug – sie kracht mit ihrem Wagen samt Pferdeanhänger in das andere Auto. Es gibt mehrere Verletzte, darunter auch ein Pony.

Zwei Menschen und ein Pony wurden bei der Kollision zweier Fahrzeuge auf einer Kreuzung verletzt. (Symbolbild)

Fürstenau - Ein Auto mit Pferdeanhänger ist im Landkreis Osnabrück auf einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Zwei Menschen und das Pony im Anhänger wurden dabei am Vormittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die 43 Jahre alte Fahrerin des Gespanns hatte an einer Kreuzung in Fürstenau ein von rechts kommendes Auto übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die Fahrerin des Gespanns erlitt einen Schock, ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Das Pony im Anhänger wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, ein Tierarzt begutachtete es noch vor Ort.

Zwei Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten laut Polizei ebenfalls leichte Verletzungen. Die Beifahrerin war zunächst im Auto eingeschlossen, konnte demnach jedoch ohne schweres Gerät geborgen werden. Weshalb die 43-Jährige das andere Auto übersehen hatte, war zunächst unklar.