Hannover - Ein brennendes Auto mit Gastank hat auf der Autobahn 7 bei Hannover am Montag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Da wegen des Gastanks zunächst von einer Explosionsgefahr ausgegangen wurde, löschten die Einsatzkräfte aus sicherer Entfernung, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Gefahr habe sich jedoch im weiteren Verlauf nicht bestätigt. Die A7 wurde in Fahrtrichtung Laatzen während des eineinhalbstündigen Einsatzes gesperrt.

Zuvor hatten die Einsatzkräfte beim Eintreffen auf Höhe der Raststätte Wülferode West festgestellt, dass das Fahrzeug bereits großflächig brannte. Nach etwa einer halben Stunde sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr weiter. Verletzt worden sei niemand, da die Insassen das Auto rechtzeitig verlassen hätten. Die Brandursache war zunächst unklar.