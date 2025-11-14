Der Fahrer des Wagens verliert die Kontrolle. Er und ein weiterer Mensch werden verletzt. Der Verkehr ist nach dem Unfall beeinträchtigt.

Lützen - Nach einem Unfall auf der Autobahn 38 bei Lützen ist die Fahrbahn in Richtung Leipzig derzeit zu Teilen gesperrt. Ein Auto mit Anhänger sei umgekippt, teilte die Polizei mit. Ein 31 Jahre alter Mann und sein Mitfahrer seien verletzt worden. Der Verkehr werde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Der Anhänger des Autos sei mit Kies beladen gewesen, hieß es. Der 31-Jährige habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang und zu der Unfallursache gebe es bislang noch nicht. Die Unfallstelle liegt im Burgenlandkreis, unweit der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, erklärten die Beamten. Um das Auto und den Anhänger von der Fahrbahn zu räumen, könnte die Autobahn im Laufe des Tages zeitweise voll gesperrt werden.