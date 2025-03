Auto löst Waldbrand in Lüneburger Heide aus

Ein Auto hat in der Lüneburger Heide einen Waldbrand ausgelöst. (Symbolbild)

Egestorf - Ein Auto hat in der Lüneburger Heide einen Waldbrand ausgelöst. Eine Fläche von rund 2.000 Quadratmetern geriet in Brand, die Feuerwehr löschte die Flammen, wie die Polizei mitteilte. Ein betrunkener 27-Jähriger hatte sich demnach mit seinem Wagen in der Nacht zum Samstag bei Egestorf (Landkreis Harburg) auf einem unbefestigten Waldweg festgefahren.

Durch die Hitze des Fahrzeugs habe sich das trockene Unterholz entzündet. Die Flammen breiteten sich aus, auch das Auto fing Feuer und brannte komplett aus, hieß es.

Auto war nicht versichert

Die Polizei stellte bei dem 27-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert, wie die Polizei mitteilte.

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50.000 Euro. Weshalb der 27-Jährige mit seinem Auto in den Wald gefahren war, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.