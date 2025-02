Bei einem Autounfall auf der Landstraße in Lohne ist der Fahrer tödlich verletzt worden. (Symbolfoto)

Lohne - Bei einem Autounfall in Lohne bei Oldenburg ist ein 68 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. In einer Kurve auf der Landstraße habe der Fahrer kurz nach 6.00 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Wagen kam demnach nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich auf dem Acker zum Stehen.

Zwar habe es Temperaturen rund um den Gefrierpunkt gegeben und dazu noch Nebel, doch die Unfallursache sei derzeit unklar, hieß es weiter. Die Dinklager Landstraße bleibt den Angaben zufolge zwischen Märschendorfer Straße und Bakumer Straße noch für ein bis zwei Stunden gesperrt.