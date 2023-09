Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Weischlitz - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Vogtlandkreis ist ein Auto ins Schleudern geraten und auf der Leitplanke gelandet. Der Fahrer wurde jedoch nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem Wagen von Tobertitz in Richtung Kloschwitz unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug auf der regennassen Straße ins Schleudern, prallte zuerst gegen die Leitplanke und kam dann auf ihr zum Stehen.