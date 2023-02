Emstek - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit zwei Bäumen im Dreieck Ahlhorner Heide ist eine 42-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt - der 50 Jahre alte Fahrer sowie ein 50-jähriger Mitfahrer und eine 49-jährige Mitfahrerin. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die 42-jährige Mitfahrerin mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die drei Leichtverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Wagen war auf der Zubringerstraße von der A1 zur A29 in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Der Zubringer war zwischenzeitlich voll gesperrt.