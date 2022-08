Auto kracht in Seniorenheim - 91-Jährige in Sessel erfasst und schwer verletzt

Eine Seniorin ist in ihrem Wohnzimmer in Bad Bevesen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens hatte zuvor die Kontrolle über das Auto verloren und war mit Tempo in das Gebäude gekracht.

Ein Auto steht in einem Wohnzimmer in einer Seniorenwohnanlage. Nachdem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren hatte, war sie durch eine Hecke in das Zimmer gefahren. Eine 91-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt.

Bad Bevensen/DUR/mad - Eine 60 Jahre alte Frau hat in Bad Bevensen beim Ausparken die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit Tempo in die Fassade einer Seniorenwohnanlage gekracht. Eine 91 Jahre alte Bewohnerin wurde in ihrem Wohnzimmer von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt, so die Mitteilung der Polizei.

Die 60 Jahre alte Autofahrerin fuhr demnach erst durch eine Hecke, dann durch die Terrassentür und erfasste die Seniorin schließlich im Sessel sitzend. Zuvor hatte das Auto stark beschleunigt, dann zwei Altkleidercontainer umgestoßen und schließlich die angrenzende Straße überquert.

Ein 75 Jahre alter Bewohner der Wohnanlage konnte wohl gerade noch zur Seite springen. Er blieb unverletzt. Die Fahrerin des Unfallwagens verletzte sich leicht - sie war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Warum die 60-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verlor, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.