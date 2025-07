Es ist ein Bild der Verwüstung: Ein Auto steckt in einem Scheunendach. Ein siebenjähriges Kind ist schwer verletzt. Was ist in Bohmte passiert?

Bohmte - Bei einem spektakulären Unfall im niedersächsischen Bohmte ist ein Auto in das Dach einer Scheune gekracht und dort stecken geblieben. Ein siebenjähriges Kind sei schwer, möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag. Demnach war das Auto im Landkreis Osnabrück von einer Straße abgekommen, hatte zwei Hecken durchbrochen und das Kind erfasst.

Dann sei das Fahrzeug in die Luft geschleudert worden und in etwa drei Metern Höhe in die Scheune eingeschlagen, sagte der Sprecher weiter. In dem Auto saßen den Angaben zufolge fünf Menschen, darunter drei Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren. Alle Insassen wurden leicht, die 43-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Man könne aber ausschließen, dass Alkohol eine Rolle gespielt habe, sagte der Sprecher.