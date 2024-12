In Berlin-Mitte kommt es am Abend zu einem Autounfall - ein Mensch wird schwer verletzt.

Berlin - In Berlin ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war in der Chausseestraße gegen einen weiteren Wagen, über eine Mittelinsel und dann gegen eine Hauswand gefahren, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte bargen eine bewusstlose Person aus dem Wagen. Sie kam in ein Krankenhaus.