Bassum - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Diepholz ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen in der Nacht zum Freitag in Bassum vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren, von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Auto verformt und den 20-Jährigen eingeklemmt. Er habe zwar von den Rettungskräften befreit werden können, erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen.