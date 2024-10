Ein Wagen mit fünf Menschen kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrer wird schwer verletzt. Die Gründe für den Unfall sind zunächst unklar.

Berlin - Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Berlin-Oberschöneweide verletzt worden. Ein 21 Jahre alte Fahrer war mit seinem Wagen am späten Freitagabend mit vier weiteren Insassen auf der Griechischen Allee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Rechtskurve sei der Wagen aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Mittelstreifen gegen einen Baum geprallt.

Dabei sei der Fahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Zwei jeweils 20 Jahre alte Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort versorgt. Zwei weitere Mitfahrer, beide 21 Jahre alt, blieben unverletzt. Ob der Wagen zu schnell unterwegs war, bleib unklar. „Die Ermittlungen laufen noch“, teilte eine Polizeisprecherin mit.