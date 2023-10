Berka vor dem Hainich - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall im Wartburgkreis verletzt worden. Die 64-Jährige war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Die Frau wurde nach dem Unfall in der Gemeinde Berka vor dem Hainich ins Krankenhaus gebracht.