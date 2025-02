Auto kracht frontal in Lastwagen - Autofahrer stirbt

Salzwedel - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 ist ein Mann gestorben. Ein 45-jähriger Autofahrer sei am Samstagnachmittag zwischen Salzwedel und Cheinitz (Altmarkkreis) unterwegs gewesen, als er frontal mit einem Lastwagen aus dem Gegenverkehr zusammenkrachte, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer starb am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle.

Der 50-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt und wurde erst in den frühen Morgenstunden des Sonntags wieder freigegeben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.