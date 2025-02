Auto kracht fast ungebremst in Haus - Frau schwer verletzt

Tambach-Dietharz - Bei einem nächtlichen Autounfall in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am frühen Sonntagmorgen ein Wagen mit vier Insassen ausgangs einer Rechtskurve nahezu ungebremst in ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht.

Ein Mann und eine Frau auf der Rückbank, die den Angaben zufolge nicht angeschnallt waren, wurden verletzt, die Frau schwer. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Den Angaben zufolge gestaltete sich die Bergung des Autos schwierig. Die Feuerwehr forderte das Technische Hilfswerk (THW) zur Sicherung des Gebäudes an. Die Rettungskräfte waren mehrere Stunden im Einsatz. Der Gesamtschaden beträgt rund 93.000 Euro.