Berlin - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Berlin-Friedrichshagen in der Nacht zum Dienstag verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer verlor in der Dahlwitzer Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte gegen die Leitplanke, fuhr gegen einen Straßenbaum und kam in einem angrenzenden Waldstück zu stehen. Der 43-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein 32 Jahre alter Beifahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Auto entstand ein Totalschaden, der Baum stürzte nach der Kollision um.