Dissen - Auf glatter Straße ist in Dissen am Teutoburger Wald ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus geprallt. Die beiden Insassen des Wagens seien bei dem Unfall am späten Abend leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto sei in Brand geraten, nachdem es gegen die Wand gestoßen sei. Mehr Details zu den Verletzten und zum Hergang des Unfalls seien noch nicht bekannt, sagte der Sprecher weiter.