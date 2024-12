Northeim - Ein 84-Jähriger aus dem Landkreis Northeim ist mit seinem Auto von der Bundesstraße 445 abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und erlag am Samstagmorgen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Er war aus Richtung Bad Gandersheim in Richtung Sebexen unterwegs. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, war zunächst unklar.