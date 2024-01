Gotha - Aus noch unbekannten Gründen ist ein Auto in Gotha nahe der Stadthalle von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 74-jährige Beifahrerin kam dabei ums Leben, der Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Landespolizeiinspektion Gotha am Dienstag mitteilte. Der 76-jährige Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache wird untersucht, die Straße war zeitweise voll gesperrt.