Bruchhausen-Vilsen - Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Diepholz von einer Straße abgekommen und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann mit seinem Auto am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 6 bei Bruchhausen-Vilsen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke, überschlug sich und landeten dann in einem Graben. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Autos rund zwei Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.