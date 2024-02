Auto kommt von A2 ab und landet hochkant am Baum

Theeßen - Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der A2 bei Theeßen von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen hochkant an einem Baum zum Stehen gekommen. Der 46-Jährige und seine 39-jährige Beifahrerin wurden nur leicht verletzt, aber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zum Unfallhergang hieß es, der Wagen mit den beiden Touristen sei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Hannover war danach für rund eineinhalb Stunden gesperrt.