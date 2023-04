Chemnitz - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad auf der Bundesstraße 173 bei Chemnitz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das Auto einer 66-Jährigen sei beim Abbiegen auf die Bundesstraße mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Anschließend wurde der 57-Jährige am Samstagvormittag in ein Krankenhaus gebracht. Die B173 war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.