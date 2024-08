Landsberg - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens und eines Autos sind an einer Kreuzung bei Landsberg vier Menschen verletzt worden. Der Lastwagen fuhr am Mittwochabend auf der B100, als er an der Kreuzung Saarbrücker Straße aus bislang unbekannten Gründen mit dem Auto kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden die vier Insassen des Autos verletzt - drei von ihnen schwer und ein Mensch leicht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B100 war in Richtung Halle zeitweise gesperrt.