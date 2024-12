Büren - Eine Autofahrerin hat in Büren bei Paderborn trotz eines völlig missratenen Wendemanövers Glück im Unglück gehabt. Die 31-Jährige fuhr am Freitagabend laut Polizei oberhalb eines Wohngebiets in einen schmalen Feldweg, der als Sackgasse endet. Beim Wendeversuch auf dem schmalen Grat rutschte der Wagen einen steilen Abhang hinunter und prallte gegen die Wand eines Einfamilienhauses. Die Frau konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien, kam aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus, um kurz untersucht zu werden. Aufwendiger gestaltet sich die Bergung des zwischen Hauswand und Abhang eingeklemmten Unfallautos, die wohl erst Montag stattfindet.