Auto in Wriezen gestohlen und brennend gefunden

Wriezen - Nachdem ein Mann sein Auto als gestohlen gemeldet hat, hat die Feuerwehr den verschwundenen Wagen wenig später brennend gefunden. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug in Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) im Brandenburger Weg abgestellt. Als er es am Montagabend wegfahren wollte, war es verschwunden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Beinahe zeitgleich sei die Polizei von der Rettungsstelle über ein brennendes Auto informiert worden. Die Polizei ermittelt nun, wer das Auto entwendet und mutmaßlich angezündet hat. Durch das Feuer sei ein Schaden von 40.000 Euro entstanden.